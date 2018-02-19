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В ФОКУСЕ

Летчики ВМФ впервые отработали дозаправку истребителей Су-30СМ в воздухе

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категория: В ФОКУСЕ

Российские пилоты ВМФ осуществили дозаправку Су-30СМ, находясь в нескольких километрах над землей. Подобный маневр на данной воздушной технике был осуществлен впервые. Об этом заявили сотрудники информационного издания «Красная звезда».

В учебном полете также приняли участие летчики Су-24М. Все они контактировали с Ил-78, воздушным заправщиком. По словам представителей ВМФ РФ тренировочная операция прошла успешно.

Су-30СМ является многоцелевым истребителем и новейшей версией Су-30. Конструкторы серьезно улучшили его системы связи, оружие и иное оборудование. Его можно использовать для блокировки вражеских аэродромов, получения господства в воздушном пространстве, а также поражения целей в воде, земле и воздухе.

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