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АВТО

Lamborghini провела официальную демонстрацию кроссовера Urus в России

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категория: АВТО

Автопроизводитель Lamborghini решил провести официальную демонстрацию своего первого кроссовера Urus на территории РФ. Представители российской прессы смогли лично взглянуть на новинку и даже покататься на ней.

По словам журналистов, спрос на данный автомобиль оказался настолько большим, что компании пришлось вводить квоты для различных стран. В России в этом году она продаст не более 50 кроссоверов, причем все они уже нашли своих обладателей. Таким образом, для покупки этого автомобиля нужно ждать появления квот на следующий год.

Впрочем, автопроизводитель считает нашу страну приоритетной в сфере распространения Urus, поэтому в 2019 году квота для нее будет увеличена в два раза, а в 2020 году – в три раза. Стоимость данного кроссовера в базовой комплектации составляет 15,2 миллиона рублей.

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