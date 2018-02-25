Конспирологи: во время миссии «Аполлон-15» можно расслышать звуки

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Приверженцы всевозможных теорий заговоров сообщили, что космическая операция «Аполлон-15», в результате осуществления которой астронавты США высадились на спутнике Земли, является обычной постановкой. Дело в том, что после анализа соответствующей записи они расслышали звуки, которых не может быть в космосе.

Первым об этом сообщил интернет-уфолог Streetcap1. Он отметил, что услышал стук, когда астронавт работал на лунной поверхности. По его словам, шумов в условиях космоса существовать не может. Связь с космонавтами велась через гарнитуру, поэтому внешние камеры не могли ее записать.

В результате специалист пришел к следующему выводу: либо на земном спутнике есть воздух, либо США сняли всю операцию на голливудской площадке.