Конспирологи: нацисты летали на Луну на космическом корабле-колоколе

Многие конспирологи уверены, что в период Второй мировой войны нацисткой Германии удалось создать уникальную технологию, благодаря которой они смогли покинуть Землю и отправиться на иные космические тела нашей звездной системы, включая Луну.

Первым космолетом немцев оказался так называемый «нацистский колокол», диаметр которого составлял три метра. Его изготовили из легкого, но при этом прочного медного сплава, а в качестве топлива использовали таинственную красную смесь. «Колокол» разработала команда конструкторов, возглавляемая Гансом Каммлером. Именно он в свое время создал баллистическую ракету «Фау-2».

Нацисты планировали использовать космический корабль в войне, чтобы получить превосходство в небе, однако они не успели этого сделать. Затем все наработки были захвачены США. Через несколько лет они создали собственные латающие тарелки – одна из них упала в 1947 году неподалеку от Зоны 51.