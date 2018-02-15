Компания Partisan Motors разработала внедорожник для кортежа Кремля

Команда конструкторов Partisan Motors, возглавляемая Юрием Постниковым, создала уникальный электромобиль во внедорожном кузове, получивший название Kremlin. Компания предлагает применять его в качестве автомобиля сопровождения кортежей высокопоставленных чиновников РФ.

Кузов машины изготовлен с применением суперпрочных стальных листов и оснащен двойным днищем, в котором расположен блок батарей. На автомобиле установлены сразу четыре электрических двигателя и один турбированный силовой агрегат, позволяющий заряжать аккумуляторы в дороге.

По словам разработчиков, новинка имеет высококлассное бронирование и разгонные характеристики спорткара. Однако точные технические параметры автомобиля пока не раскрываются. Зато известно, что компания готова давать на него гарантию сроком 100 лет.