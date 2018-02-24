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АВТО

Компания Audi опубликовала официальный тизер к седану A6 нового поколения

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категория: АВТО

Немецкий автопроизводитель Audi показал небольшой тизер к модели A6 следующей генерации. Скорее всего, ее официальная премьера состоится на женевском автосалоне.

Хоть видео и оказалось весьма коротким, однако на нем все же можно разглядеть новую светодиодную оптику, укрупненную радиаторную решетку и измененный передний бампер. К тому же изменился салон автомобиля – он получил новую цифровую панель приборов.

Что касается линейки моторов, то она будет включать в себя турбированные двигатели c четырьмя и шестью цилиндрами. Одним из самых мощных окажется TFSI объемом 3,0 литра и мощностью 340 «лошадок». Он будет работать вместе с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией S-tronic. Позднее компания собирается продемонстрировать спортивный вариант седана под названием S6.

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