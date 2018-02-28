Как выжить на авторынке: поможет слияние

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Современный рынок не позволяет автоконцернам расслабляться, а обладание одной-двумя популярными моделями не может стать гарантией постоянного процветания. Преуспевающим становится тот, кто регулярно обновляет ассортимент и максимально удешевляет себестоимость производства. Именно поэтому так популярно слияние автобрендов, которые прибавляют весомости основному концерну и его бизнес-партнерам. Авто.Про предлагает свой анализ ситуации на авторынке, который поможет разобраться в том, кто выпускает знаменитые марки авто.

Что дает слияние?

Финансовый кризис последних лет вызвал смятение у автопроизводителей. Продажи многих знаменитых концернов начали падать. В такой ситуации многие бизнесмены решили объединить свои усилия с более сильными игроками на авторынке. В свою очередь гиганты автоиндустрии с удовольствием выкупают предприятия, не выдержавшие усилившейся конкуренции.

Что дает автопроизводителям слияние производств и выкуп брендов?

Объединение усилий позволяет уменьшить затраты на разработку новых узлов, двигателей, агрегатов, потому что можно пользоваться наработками партнеров.

Обмен технологиями, соединение усилий крупнейших исследовательских центров помогает совершать прорывы и выводить на рынок авто новых поколений.

Уменьшается себестоимость производства, потому что оно значительно укрупняется.

Появляется возможность освоить новые рынки – выйти вместе с новыми бизнес-партнерами в те страны, в которых ранее продавалась их продукция.

Например, недавно «Мазда» и «Тойота» выкупили друг у друга часть акций и договорились о совместном выпуске электромобилей. Для этого японцы объединили свои усилия, сделали крупные финансовые вложения и решили строить новое производство в США. Сама «Мазда» не сумела бы освоить такое предприятие, поскольку ее исследовательский бюджет в несколько раз меньше, чем у «Тойоты». В то же время, у нее прекрасная репутация, авто под маркой Mazda пользуется большим спросом. Так что для Toyota это тоже хорошее вложение средств, укрепляющее ее потенциал. Компании заботится и о прошлом, продолжая выпускать на тойота старлет запчасти, а также другие модели марки.

Другие компании идут дальше, полностью сливаясь в едином конгломерате. Так, объединились в единый концерн Volksvagen и Porsche, сейчас к ним активно присоединяются другие бренды, в том числе, «Сузуки».

«Рено» и «Ниссан» также стали единой компанией, которая уже присоединяет к себе другие европейские предприятия, например, ту же румынскую «Дачию».

В одиночку на рынке не выстоять, значит, поможет слияние!

Как это отразилось на поиске компаний с помощью Авто.Про?

Естественно, что Авто.Про также изменила параметры поиска на своем портале. Теперь каждый автовладелец может выяснить реальное положение на авторынке и четко определить принадлежность своего автомобиля тому или иному концерну. Поиск дает четкий результат: детали больше не разбросаны по разным брендам, а объединены под одним конгломератом.

По материалам https://avto.pro.