Йога во время беременности

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В необходимости укрепления физического здоровья женщины во время беременности сейчас никто не сомневается. Известно, что умеренная физическая нагрузка положительно сказывается не только на состоянии беременной женщины, но и на развитии ребенка.

Для будущей роженицы и её малыша крайне важна минимальная физическая нагрузка, которая помогает обогащать кровь необходимыми питательными веществами, укреплять тело и подготавливать его к родам. Не будем забывать, что могут быть противопоказания к любой физической нагрузке во время беременности, поэтому начинать занятия стоит только после беседы с врачом.

Для будущих матерей разработано немало различных методик оздоровления и укрепления организма, но йога среди них особенно выделяется. Если будущая мама будет заботиться о своем физическом состоянии, это будет гарантией, что и течение беременности и сами роды пройдут успешно. Если у беременной нет противопоказаний, то физическая нагрузка в меру принесет только пользу.

Огромное количество врачей советуют беременным женщинам заниматься йогой. Но здесь есть некоторые нюансы. Необходимо уяснить, что только регулярные занятия йогой принесут положительные результаты, а начинать стоит еще до беременности, чтобы организм успел адаптироваться к нагрузкам. Доподлинно известно, что йога поможет справиться с ранним токсикозом малой и средней выраженности. К тому же некоторые асаны помогут нормализовать давление. Ведь такой симптом как артериальная гипертензия преследует некоторых женщин на протяжении всей беременности, а это повышает риск возникновения осложнений. Хотя во время беременности и противопоказано заниматься большинством активных видов спорта, в асанах йоги нет таких резких движений и агрессивных воздействий, а во время их выполнения улучшается кровообращение, укрепляются мышцы спины и брюшного пресса, что поможет в дальнейшем облегчить роды.

К тому же тренировки — отличнейший способ избавиться от перенапряжения, которое зачастую бывает спутником беременности. Выполнение асан и пранаям настраивает женщину на размеренность, снимает усталость. Тошнота, отеки ног, боли в спине, запоры, затруднения мочеиспускания и высокая утомляемость — со всеми напастями можно справиться практикуя йогу!

Также не лишним станет ретрит — так в современном мире называют занятия, посвященные духовному равновесию, что также является немаловажным для будущих матерей.

Необходимо не забывать, что не все асаны йоги принесут только пользу во время беременности. Такие упражнения как «Поза лодки» и «Поза наклона вперед сидя» дают довольно большую нагрузку на поясничный отдел позвоночника, поэтому их стоит исключить во время беременности. А «Стойку на голове» следует выполнять лишь в том случае, если вы долго практиковали занятия йогой до беременности. Для беременных будут уместны такие упражнения, как «Поза вытянутого треугольника», «Поза луны», «Поза растянутой стопы», «Поза воина», «Мертвая поза» и прочие асаны, включающие в себя дыхательные упражнения. Ну а освоение техники специальных дыхательных упражнений, которые помогут вам во время родов, просто необходимы.

В любом случае, практиковать йогу только во время беременности, при условии если вы не занимались этим раньше, стоит только под руководством опытного инструктора или в специальной группе.