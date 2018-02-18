Индия отправит в апреле экспедицию на Луну

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Джитендра Сингх, государственный министр, занимающийся курированием космической отрасли в Индии, сообщил, что уже в апреле они собираются послать на спутник Земли экспедицию, доставив тем самым на него современный луноход.

По словам чиновника, данная операция является логическим продолжением миссии «Чандраяна-1», стартовавшей около 10 лет назад и позволившей найти запасы воды на Луне. Индия посадит на южном полюсе спутника космический корабль с новейшим исследовательским оборудованием.

На реализацию этого проекта страна собирается потратить почти восемь миллиардов рупий, что в пересчете на доллары составляет 125 миллионов. Добавим, что на сегодняшний день только три государства смогли совершить посадку на Луне: КНР, РФ и США.