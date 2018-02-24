Илон Маск в шутку назвал «пароль» от глобальной сети интернет

Илон Маск, основатель SpaceX, на своей страничке в Twitter «случайно» поделился со всеми «паролем» от своей глобальной сети Wi-Fi.

По словам миллиардера, паролем является слово «марсиане». Он попросил своих подписчиков никому об этом не говорить. Некоторые пообещали держать это в тайне, а другие решили подшутить над Маском. К примеру, в одном из комментариев пользователь отметил, что пароли, содержащие в себе 8 символов, уже давно устарели, а потому предложил заменить код на martiansaresexy (марсианки сексуальны).

Еще один пользователь посетовал, что он с Плутона, а потому не сможет воспользоваться глобальным интернетом Маска.