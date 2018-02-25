Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

Илон Маск отправил в космос секретный груз для инопланетян вместе с Tesla

Дата:
категория: КОСМОС

Согласно сообщениям инсайдеров, в бардачке электромобиля Tesla, отправленного в космическое пространство ракетой Falcon Heavy, находился секретный груз, предназначенный для пришельцев. Он был лично положен туда Илоном Маском.

Миллиардер решил отправить представителям внеземных цивилизаций диск, на котором записана сага «Основание» известного писателя Айзека Азимова. Этот груз способен пробыть в космосе около четырнадцати миллиардов лет. Инсайдеры добавляют, что SpaceX планирует в будущем отправить пришельцам новые посылки. К тому же Илон Маск недавно заявил, что людям необходимо первыми выйти на контакт с инопланетянами.

Однако некоторые ученые отмечают, что человечеству наоборот нужно держаться ниже травы и быть тише воды, чтобы ненароком не привлечь внимание более развитой цивилизации.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян
  2. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника
  3. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  4. Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые сообщили о галактиках, где нарушаются законы Стандартной модели физики

Уфолог рассмотрел на новых фото с Луны черный прямоугольник

Еще четыре небесных тела могут назвать планетами Солнечной системы

Ученые обнаружили новые доказательства наличия воды на Марсе

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках