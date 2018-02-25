Илон Маск отправил в космос секретный груз для инопланетян вместе с Tesla

Согласно сообщениям инсайдеров, в бардачке электромобиля Tesla, отправленного в космическое пространство ракетой Falcon Heavy, находился секретный груз, предназначенный для пришельцев. Он был лично положен туда Илоном Маском.

Миллиардер решил отправить представителям внеземных цивилизаций диск, на котором записана сага «Основание» известного писателя Айзека Азимова. Этот груз способен пробыть в космосе около четырнадцати миллиардов лет. Инсайдеры добавляют, что SpaceX планирует в будущем отправить пришельцам новые посылки. К тому же Илон Маск недавно заявил, что людям необходимо первыми выйти на контакт с инопланетянами.

Однако некоторые ученые отмечают, что человечеству наоборот нужно держаться ниже травы и быть тише воды, чтобы ненароком не привлечь внимание более развитой цивилизации.