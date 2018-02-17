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Астрономия

Hubble запечатлел гигантский затухающий шторм на Нептуне

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категория: Астрономия, КОСМОС

В восьмидесятых годах прошлого столетия астрономы смогли зафиксировать на Нептуне темные бури гигантских размеров. После этого ученые начали постоянно следить за нептунской поверхностью, чтобы лучше изучить природу происхождения данных явлений. Оказалось, что около 3-х лет назад телескоп Hubble зафиксировал на планете огромный шторм, который лишь сейчас начал потихоньку затихать.

Астрофизики решили опубликовать соответствующие фотографии в Сети. По их словам, буря высасывает из атмосферы планеты лед, а затем разбрасывает его на сотни километров. Темные пятна же, скорее всего, являются скоплениями сероводорода. Как правило, подобные штормы на Нептуне длятся пять-шесть лет.

Исследователи также отметили, что у них пока нет данных о том, как быстро вращаются эти гигантские вихри.

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