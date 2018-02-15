Гравированное стекло – лучший подарок человеку с художественным вкусом

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Влиятельного человека вряд ли удивишь искусной картиной или скульптурой, сделанной на заказ. Дорогие часы, конечно, порадуют, но вряд ли станут откровением. Куда интереснее в качестве подарка смотрится гравированное стекло.

Современные российские мастера, работающие в жанре декоративной пластики, создают настоящие шедевры. При этом их произведениях хранятся в музеях и частных коллекциях в Европе и Америке. Интересуются стеклянной гравировкой и ценители прекрасного из Азии.

Технология лазерной гравировки

Наиболее доступны по цене стеклянные изделия, украшенные лазерной гравировкой. Нужное изображение на таких предметах получают с помощью специального вращательного устройства. Таким способом могут быть нанесены буквы, несложные декоративные композиции. Лазерную технологию в своей работе может использовать и профессиональный художник. В то же время она предоставляет ограниченный набор средств, часто не позволяя полностью реализовать творческий замысел автора.

Современные художники-граверы по стеклу используют богатый арсенал средств, чтобы добиться нужного эффекта и создать по-настоящему живописные композиции. Лазерная технология обработки стеклянных поверхностей хорошо подходит для работы с привычными предметами, когда нужно сделать простой рисунок или нанести нехитрую надпись на сувенир. Но подлинные шедевры создаются с помощью других средств, которыми хороший мастер-гравер владеет в совершенстве.

Художественная гравировка стекла

Гравированное стекло может стать настоящим украшением интерьера. Лучшим подтверждением этому являются работы питерских граверов Маковецкого Владимира Кирилловича и Лаврищевой Елены Валентиновны. Используя классические художественные техники обработки стекла, они создают настоящие фантастические произведения. Они гармонично сочетают классический гравированный рисунок и геометрию стеклянных объемов. На сайте glass-engraver.ru можно подробнее ознакомиться с их работами в области декоративного искусства.

Художникам можно заказать изделия из оптического стекла и хрусталя. Хорошим подарком для уважаемого человека станет зеркало, исполненное в венецианском стиле. Даму наверняка обрадует роскошная стеклянная посуда, украшенная художественной гравировкой. Лаврищева и Маковецкий занимаются также изготовлением оригинальных сувениров, гравированных витражей.

Источник: http://glass-engraver.ru