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КОСМОС

Гитлер планировал сжигать города с помощью миниатюрной «Звезды смерти»

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категория: КОСМОС

Многим известно, что у Третьего рейха имелось множество планов по установлению своего господства во всем мире, однако мало, кто бы мог подумать, что он планировал зайти настолько далеко. Дело в том, что исследователи рассекретили новые исторические документы, в которых раскрывается один из наиболее ужасных проектов нацистских ученых. Оказалось, что они планировали создать на орбите планеты миниатюрную «Звезду смерти», чтобы Гитлер смог сжигать целые города.

Разумеется, в плане конструкции данная станция отличалась от оружия, представленного во вселенной «Звездных войн», но по своему принципу действия была очень похожа на него. Она называлась «Солнечный пистолет» и должна была собирать свет от Солнца, чтобы затем направлять его в одну точку с помощью огромных зеркальных панелей.

К счастью, нацисты не обладали сверхтяжелыми ракетами, способными доставить станцию на орбиту Земли, а потому им пришлось отказаться от данного проекта.

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