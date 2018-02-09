Редкий саблезубый олень впервые попал на видео в нацпарке Приморья

В национальном парке «Земля леопарда», расположенном в Приморье, исследователями были размещены десятки фотоловушек для наблюдения за различными животными в дикой природе. Недавно эти камеры смогли зафиксировать крайне редкого для этих земель зверя – кабаргу. Речь идет о оленевидном млекопитающем, обладающим крупными клыками.

По словам сотрудников парка, этот миниатюрный зверь для поединков с противниками применяет не рога, а длинные клыки. Его не часто можно увидеть при посещении данной местности, поэтому специалисты были приятно удивлены, когда в их руки попала видеозапись кабарги в высоком качестве.

Фотоловушка смогла запечатлеть кабаргу на горном склоне, который порос хвойными деревьями. В этом районе также обитают дальневосточные леопарды, представляющую большую угрозу для данных травоядных животных.