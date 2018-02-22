Formnext–2017: обзор выставочных аддитивных систем

Formnext — международное выставочное мероприятие. Оно проходило в 2017 году с 14 по 17 ноября во Франкфурте. На нем демонстрировались производственные аддитивные системы нового поколения. Оборудование размещалось в 2-х залах. В одном из них были продемонстрированы аддитивные системы, в другом — принтеры объемной печати и устройства для трехмерного сканирования.

Высокотемпературные FDM устройства3D-печати

На выставочном мероприятии были показаны аппараты, использующие для трехмерной печати высокотемпературные пластмассы. 3D принтеры для создания изделий используют разный материал:

пластики из нескольких компонентов с разными свойствами, наполнителем в которых является металл и карбон;

стекловолокно;

композитный пластик PEEK;

полиэтилентерефталат-гликоль (PETG);

термопластичный полиуретан (TPU);

материалы высокотемпературные промышленного назначения для моделирования с помощью послойного наплавления (FDM).

Новинки были разработаны для промышленных предприятий, конструкторских бюро, машиностроения и различных производств. Все аппараты имеют высокую прочность, износостойкость и небольшой вес. С такими устройствами можно познакомиться на сайте https://cybercom.ru/.

Модели представленных на выставке 3D принтеров

Посетители Formnext 2017 смогли познакомиться со следующими устройствами трехмерной печати:

5-Axis Machine — 5-осевой принтер от компании VSHAPER, у которого смена рабочих инструментов происходит автоматически;

HTP 260 от GEWO 3D, способный дополнительно выполнять 3D-фрезеровку в автоматическом режиме;

ExAM 255 от AIM3D, осуществляющий 3D-печать с помощью филамента, состоящего из металлических частиц и вещества, связующего основной расходный материал;

ORLAS CREATOR — принтер для 3D печати по металлу от компании Or Laser, сплавляющий порошок из металлических частиц в аргоне или азоте с помощью оптоволоконного лазера мощностью 250 Вт;

S-Titanium Pro, выпущенный производителем Aurora Labs и печатающий в аргоне изделия до 150 кг, размер которых не превышает 20*20*50 см;

Studio System и Production System — аддитивные системы от компании Desktop Metal, позволяющие изготавливать в массовом количестве детали из металла сложной конструкции и в сотню раз быстрее по сравнению с лазерными устройствами трехмерной печати;

MX-Mini — 3D-принтер, отличающийся небольшими размерами и хорошей экономичностью, произведенный компанией InssTek.

SLM 800 и обновленную модель SLM 280 2,0 — выпущенные производителем SLM Solutions;

доработанное устройство трехмерной печати The MetalFAB1 от Additive Industries, способное автоматически освобождать область, где осуществляется печать принта;

Atlas, оснащенный лазером мощностью 1 кВт, сканирующей системой и выпущенный Concept Laser.

На Formnext-2017 также были представлены 3D принтеры, осуществляющие лазерное спекание в несколько слоев. Такие высокоточные устройства трехмерной печати используют порошки из полимеров. Представленные модели имеют более низкую цену, чем аппараты, произведенные ранее. Их стоимость варьировать от 20000 до 40000 долларов. Устройства отличаются небольшими габаритами и позволяют создавать объекты промышленного качества.

Среди представленных моделей на выставке можно было выделить следующие устройства:

da Vinci Color, имеющий компактные размеры, и PartPro 350 xBS для профессионалов — 3D принтеры, выпущенные компанией XYZprinting;

Quant-U от производителя Ecco Innovation Lab, предназначенный для изготовления обувных стелек (такого же назначения на мероприятие была продемонстрирована система 3D-сканирования от Hewlett Packard);

Dent Pro 100xP от XYZPrinting, предназначенный для создания ювелирных изделий и стоматологов.

Компания XYZPrinting представила большое количество аппаратов:

MFG Pro600 xT — способный печатать крупногабаритные объекты;

da Vinci Super — создающий изделия до 30 см по каждой оси;

da Vinci 1 Pro — оснащенный областью для печати в форме куба со сторонами 20 см.

Выставка во Франкфурте продемонстрировала достижения разработчиков аддитивных систем. Однако не все заинтересованные лица смогли посетить мероприятие. Альтернативным вариантом можно воспользоваться, если открыть страницу https://cybercom.ru/catalog/3d-printers/. Она поможет познакомиться с востребованными аддитивными системами.