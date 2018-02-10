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КОСМОС

Falcon Heavy запечатлела в космосе таинственного инопланетного дракона

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категория: КОСМОС

Во время запуска Falcon Heavy проводилась съемка не только самой ракеты, но и пространства вокруг нее. В результате одной из камер удалось запечатлеть неподалеку от космического аппарата таинственный объект, который имел схожие черты с такими мифическими созданиями как драконы.

Позднее журналисты решили спросить Илона Маска, руководителя SpaceX, что он думает по поводу сделанной записи. Миллиардер не стал отнекиваться или скрывать данную информацию, отметив, что ракету действительно сопровождал НЛО. Он также отметил, что пришельцы, скорее всего, уже в курсе запуска его новой модели Falcon в космическое пространство.

Уфологи тоже просмотрели данный видеоролик и отметили, что на нем изображен настоящий дракон, способный бороздить космос без какой-либо дополнительной защиты.

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