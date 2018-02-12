Электроэнергия на производстве

Электроэнергия – это то, без чего не сможет функционировать ни одно предприятие. Распределительные щиты одно из звеньев, которое предназначено для полного и частичного резерва электроснабжения, при трехфазном переменном токе, с напряжением в 380 вольт и частотой не мене 50Гц. Такие устройства применяются в производственных и промышленных комплексах. Узнать преимущества и купить распределительный силовой шкаф можно здесь: http://www.optcable.ru/articles/article_16516.html

Конструкции распределительного щита, состоит из таких функциональных элементов как распределительная, водная и секционная панели. Распределительный щит осуществляет прием и распределение электроэнергии. К тому же он является защитой от перенапряжения и коротких замыканий. И главные распределительные щиты прекрасно защищают от различных перегрузок по сети. Щиты изготавливаются таким образом, что можно ими управлять и распределять ток по назначению. В качестве дополнительных функций распределительный щит может быть оснащен автоматикой отключения электропитания. Также в распределительном щите могут быть установлены счетчики учета расхода электроэнергии.

Распределительный щит может состоять из нескольких секций, которые является разборными, что делает удобными при транспортировке и сборке. Для каждого отдельного участка предусмотрены распределительные силовые шкафы, которые состоят из дверцы, защитной панели.

Использование распределительного щита возможно только в условиях, которые являются безопасными, без содержания в воздухе взрывчатых элементов и паров, которые могут повредить изоляцию. При установке щита также учитываются климатические условия и расположение. Необходимо соблюдать максимально допустимую высоту над уровнем моря, которая составляет 2000 метров. Универсальные предложения по проектированию и производству распределительных щитов предлагает компания Панель электрик»

По желанию заказчика могут быть также установлены специальные кабельные вводы.