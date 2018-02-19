Эксперты составили список необычных летательных аппаратов, часто принимаемых за НЛО

Специалисты отметили, что многие земляне нередко принимают за инопланетные корабли необычные летательные аппараты, которые были построены на нашей планете. К первым таким воздушным суднам можно отнести Umbrella plane, запущенный в начале XX века и похожий на гигантский зонт.

К подобной технике можно также отнести самолеты XFU5-1 и V-173, разработанные США и имеющие практически круглую форму. Они были успешно протестированы и даже совершили несколько полетов, однако позднее проект был закрыт. Он был рассекречен, когда в прессе начали появляться снимки данных аппаратов с заголовками о том, что NASA вышла на связь с пришельцами.

Немало странных самолетов создал Третий Рейх в надежде добиться с помощью них победы во Второй Мировой войне. Наиболее известным среди них считается воздушное судно Arthur Sack АS-6, имеющее форму летающей тарелки.