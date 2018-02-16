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КОСМОС

Эксперт: астероиды могут быть применены в качестве оружия

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категория: КОСМОС

Анатолий Зайцев, глава «Центра планетарной защиты», во время недавней беседы с журналистами информационного издания «Интерфакс» заявил, что астероиды могут быть применены в виде оружия массового уничтожения.

По словам эксперта, так называемый «гравитационный трактор» может быть использован не только для отклонения космических тел, но и изменения их маршрута таким образом, чтобы они упали в определенную область планеты. В результате будет создано уникальное «астероидное оружие», от которого у многих стран попросту не окажется защиты.

Ученый также добавил, что некоторые страны могут вычислить падение космического тела на Землю и не раскрыть данную информацию, если окажется, что оно должно будет упасть на их потенциального противника.

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