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АВТО

Edo Competition показало «заряженную» версию спорткара Mercedes-AMG GT R

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категория: АВТО

Сотрудники тюнинг-ателье Edo Competition продемонстрировали широкой публике «заряженную» версию спортивного автомобиля Mercedes-AMG GT R. Новый вариант авто отличается от обычной комплектации как внешне, так и внутренне.

На обычном GT R установлен 4,0-литровый двигатель мощностью 577 «лошадок», а на улучшенном этот мотор развивает 651 лошадиную силу. Его максимальная скорость теперь составляет 318 километров в час.

К тому же автомобиль получил заниженную подвеску: в передней части ее уменьшили на 22 миллиметра, а в задней – на 20 миллиметров. Тюнинг-ателье пока не назвало цену обновленного варианта автомобиля, однако, по мнению аналитиков, она наверняка превысит изначальную стоимость на 20-50 процентов.

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