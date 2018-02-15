Декор дома комнатными растениями

Взято с Pixabay

Ни дом, ни офис сегодня не обходятся без комнатных растений. По сути, растения – такой же декор интерьера, как картины и статуэтки. Огромное разнообразие горшечных цветов позволяет выбирать именно то, что по вкусу хозяевам. А уж сколько сегодня коллекционеров фиалок и орхидей, которые готовы чуть ли не скупать эти горшечные растения оптом.

Комнатные цветы в офисе – часть дизайна и корпоративного стиля. За границей озеленение офиса – задача не секретаря или бухгалтера, которые приносят вазоны с цветами из дома и потом поливают их, а флориста, подбирающего подходящие растения, создающего композиции из цветов и ухаживающего за ними. Сегодня эта тенденция приходит и в нашу страну. Более того, владельцы больших коттеджей также понимают, что, как в саду не справится без садовника, так и уход за домашними цветами лучше поручить профессионалу.

Комнатные растения создают уют, положительно влияют на климат в помещениях, способствуют поддержанию оптимальной влажности. А некоторые цветы даже обладают поистине целебными функциями и очищают воздух, особенно офисный, от всевозможных токсинов.

Для того, чтобы правильно выбрать растения в офис, необходимо учитывать целый ряд факторов: вкус заказчика, размеры помещения, расположение и ориентированность относительно сторон света, освещенность, кондиционирование, отопление и, конечно же, стилевое решение дизайна офиса, ведь комнатные цветы должны его подчеркнуть, а не выглядеть нелепыми зелеными пятнами. Немаловажны и особенности ухода за цветами – как правило, для офиса не используют излишне нежные цветы.

Чтобы просто представить себе разнообразие горшечных цветов, достаточно посетить сайт оранжереи. Сотни растений и цветов, как знакомых с детства, так и совершенно экзотических, могут заставить растеряться кого угодно. Но только не специалиста. Профессиональный флорист с легкостью создаст зеленый облик любого помещения. А вот флористы-дизайнеры обычно работают с сухоцветами или же живыми срезанными цветами, создавая роскошные букеты, которые обычно украшают стол руководителя или приемную в солидной компании. Если вы живёте в Сибирском федеральном округ, то можете купить цветы оптом в Новосибирске, что позволит позволит и необходимым количеством флоры себя обеспечить, и не разориться при этом.

Столь большое разнообразие комнатных цветов дает специалистам широкое поле для фантазии. Умелое размещение тех или иных растений позволят внести в рабочую и неспокойную обстановку момент непринужденности. Большое значение для дизайна имеет не только выбор растения, но и выбор цветочного горшка или кашпо, которые могут быть глиняными, стеклянными, деревянными, плетенными и т.д. Кстати, кашпо существенно упрощают уход за цветами, в частности, полив. Нельзя забывать, что цветы в офисе, хоть и элемент декора, но все-таки живые, а потому требуют ухода и внимания.

Какие растения традиционно выбирают для российских офисов?

Большое распространение получила драцена. Она, хоть и крепкое растение, но вот сквозняков не любит, да и прямые солнечные лучи ей противопоказаны. Как и много лет назад, часто можно встретить в офисах и папоротники. Хороши они тем, что прекрасно растут в затененных прохладных помещениях. Папоротники нуждаются в опрыскивании водой и хорошем поливе.

В последние годы стало модно применять в офисах растения, которые очищают воздух и нейтрализуют токсины. Самый простой и распространенный пример этой тенденции – кактус возле монитора. Для снижения негативного влияния оргтехники, которая при нагревании выделяет не самые полезные вещества, в помещении можно использовать папоротник или диффенбахию. К вопросу нужно подходить без фанатизма – не стоит ставить цветок на оргтехнику или над ней. Во время полива вода может разлиться и повредить устройство. Перед приобретением диффенбахии лучше опросить сотрудников на предмет аллергии, т.к. сок этого растения – довольно сильный аллерген.

И помните – даже отсутствие на фирме флориста не должно стать преградой к появлению в офисе горшечных растений, которые не только радуют глаз и создают уют, но и помогают сберечь здоровье сотрудников. Удачи!!!