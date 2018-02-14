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Что же из себя представляют виниловые наклейки?

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категория: Интересные статьи
Взято с Pixabay

Для автолюбителя машина это нечто большее, чем просто средство передвижения. Сделать автомобиль продолжением своей индивидуальности помогут наклейки на авто. Это отличный способ недорого, быстро и главное эффектно украсить машину.

Итак, что же из себя представляют виниловые наклейки? Начнем с разнообразия рисунков и форм исполнения. В нашем магазине представлены наклейки на любой вкус и цвет. Они изготовлены из высококачественной виниловой пленки, которой не страшны перепады температуры, повышенная влажность и ультрафиолет. По желанию можно также заказать наклейку с уникальным, собственным изображением.

Наклейка на авто

Другим не менее ценным достоинством подобного средства декорирования авто можно считать соотношения цены и качества. При весьма впечатляющем внешнем виде и длительном сроке эксплуатации стоимость наклейки, по сравнению с аэрографическими работами, невелика. Кроме того, чтобы разместить наклейки на автомобиль не требуется каких-либо специальных инструментов или знаний. Для этого достаточно хорошо очистить поверхность, предназначенную для наклеивания и хорошо расправить пленку, не допуская проникновения под нее воздуха. Если же вдруг картинка надоест, демонтировать ее не составит труда. Примечательно, что она не вредит покрытию автомобиля.

Определившись с вариантом декорирования можно приступать к выбору места, где будет расположено изображение. Среди наиболее распространённых вариантов украшения лобового стекла – надписи. Как правило, это логотипы компаний, рекламные слоганы, имена и даже ники в социальных сетях. Для украшения боковой части автомобиля используется несколько другие наклейки на машину. Чаще всего, это изображение стихий – огня, воды, космоса, животных, реже для этих целей выбирают орнаменты и узоры.

Что же из себя представляют виниловые наклейки?

В качестве дизайнерского решения можно компоновать несколько наклеек, таким образом, вы создадите уникальный дизайн. Отличным место для размещения передвижной рекламы могут стать спойлеры и бампера. В этом случае решение купить наклейки на авто станет прекрасных рекламным ходом. Крыша автомобиля также представляет обширную область для реализации фантазии. Еще одним достоинством виниловых картинок это лояльное отношение со стороны блюстителей порядка. Если использовать их в разумных количествах, то вам никто не сделает замечания. В целом более чем у половины автомобилистов есть стикеры на их авто.

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