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В ФОКУСЕ

Бывший депутат Госдумы раскрыл новые данные о погибших в Сирии российских наемниках

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категория: В ФОКУСЕ

Виктор Алкснис, бывший депутат Государственной думы, опубликовал на своей страничке в «Фейсбук» новую информацию о погибших в Сирии россиян. По его словам, в Дейр-эз-Зоре авиаудар коалиции США унес жизни 334 человек.

Согласно его данным все они были бойцами частной военной компании «Вагнер», однако относились к разным штурмовым отрядам. К тому же среди них оказался артиллерийский расчет, состоящий из 13 наемников.

Экс-депутат также добавил, что немалое число бойцов умерли или находятся в предсмертном состоянии в российских госпиталях. Помимо всего прочего он отметил, что среди погибших были военнослужащие РФ, занимавшиеся выполнением специальных операций.

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