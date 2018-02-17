Бывший депутат Госдумы раскрыл новые данные о погибших в Сирии российских наемниках

Виктор Алкснис, бывший депутат Государственной думы, опубликовал на своей страничке в «Фейсбук» новую информацию о погибших в Сирии россиян. По его словам, в Дейр-эз-Зоре авиаудар коалиции США унес жизни 334 человек.

Согласно его данным все они были бойцами частной военной компании «Вагнер», однако относились к разным штурмовым отрядам. К тому же среди них оказался артиллерийский расчет, состоящий из 13 наемников.

Экс-депутат также добавил, что немалое число бойцов умерли или находятся в предсмертном состоянии в российских госпиталях. Помимо всего прочего он отметил, что среди погибших были военнослужащие РФ, занимавшиеся выполнением специальных операций.