Бывшего сенатора штата Нью-Йорка ждет семь лет тюрьмы

В Южном округе Нью-Йорка федеральный суд вынес обвинительный приговор бывшему сенатору штата Карлу Кругеру. Он получил семь лет лишения свободы. 62-летнего сенатора обвиняют в регулярном получении взяток на общую сумму около пятисот тысяч долларов. Это уже не первый случай, когда в США выносят обвинительные приговоры высокопоставленным чиновникам.

В период с 1994 вплоть по 2011 год Кругер возглавлял финансовый комитет в законодательном собрании штата. Он брал взятки с целого списка различных компаний, которые работали в сфере недвижимости, розничной торговли и здравоохранения. Данные суммы были платой за содействие в принятии нужных и выгодных данным компаниям законопроектов и выделение больших сумм им же в качестве государственной программы субсидирования.

За весь этот период взяточник получил около 500000 долларов, приобрела на эти деньги шикарный Bentley и собственный особняк. Год назад незаконными махинация Кругера вплотную стало интересоваться ФБР, а после проведения тщательного расследования взяточник раскаялся и признал вину на судебном заседании. Следствие велось более десяти месяцев, и в один из моментов Карл взял деньги у сотрудника ФБР в качестве взятки, тогда и произошло задержание с поличным, отпираться Кругеру не было смысла. Сразу же после ареста в отношении Кругера было возбуждено уголовное дело по нескольким различным статьям.

Изначально экс-сенатор мог получить 11 лет тюрьмы, но суд посчитал его многолетнюю деятельность, направленную на улучшение Нью-Йорка и помощь жителям смягчением наказания. Карл Кругер слушал приговор со слезами на глазах, позже он полностью признал вину и посчитал наказание для него справедливым.

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