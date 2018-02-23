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В ФОКУСЕ

Британское сторожевое судно сопроводило российские корабли в водах Ла-Манша

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категория: В ФОКУСЕ

Великобритания решила направить вертолет и патрульное судно для сопровождения боевых кораблей РФ, которые вошли в воды Ла-Манша. Об этом стало известно из недавнего сообщения британских ВМС.

В заявлении говорится, что конвой России включал в себя десантный корабль, танкер и судно связи. Для наблюдения за ним Королевский флот перебросил в нужную точку сторожевик Mersey, ранее занимавшийся охраной рыболовного промысла. До входа в пролив российские судна сопровождались кораблями французских ВМС.

Когда конвой покинул пролив, за его сопровождение взялся нидерландский флот. В пресс-службе Минобороны РФ отмечают, что за последние два месяца страны НАТО уже третий раз сопровождают российские корабли.

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