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КОСМОС

Британский астронавт уверен, что люди высадятся на Марсе уже через 20 лет

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категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

Тим Пик, астронавт из Великобритании, сообщил, что первые представители человеческой расы смогут пройтись по марсианской поверхности через двадцать лет. Он считает, что немалую роль в этом удастся сыграть частным космическим организациям. К примеру, запуск Falcon Heavy, по его мнению, является ознаменованием новой эпохи в освоении космического пространства.

По словам Пика, в изучении космоса человечеству также поможет обитаемая окололунная станция, разработкой которой уже занялись несколько стран.

«Мне кажется, что начался новый этап в исследовании космического пространства. Скорее всего, первые люди высадятся на Красной планете в конце 30-х годов текущего столетия», – отметил астронавт.

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