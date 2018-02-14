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АВТО

BMW представил кросс-купе X4 нового поколения

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категория: АВТО

Немецкая компания BMW решила официально анонсировать кросс-купе X4 следующей генерации. Его полноценная премьера должна будет состояться в первых числах марта на женевском автосалоне.

Новинка оказалась больше предшественника – в длину она увеличилась на 81 миллиметр, а в ширину – на 37 миллиметров. Это положительно сказалось на багажнике автомобиля, объем которого теперь составляет 525 литров.

Представители автопроизводителя отмечают, что в конструкции машины было использовано заметно больше алюминиевых и высокопрочных стальных деталей. Вес новинки при этом увеличился всего на 50 килограмм.

Компания собирается выпускать сразу два «заряженных» варианта новинки: M40d и M40i. Первый разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды, а второй – за 4,8 секунды.

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