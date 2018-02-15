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Авторы «Черного зеркала» выпустили сервис для предсказывания длительности романов

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категория: IT, ГАДЖЕТЫ

Специалистами Netflix было запущено приложение под названием Coach, созданное по мотивам одной из серий проекта «Черное зеркало». Оно способно предсказывать долговечность отношений между влюбленными.

Для определения длительности своего романа необходимо просто перейти на определенный интернет-портал и получить от него сгенерированную случайным образом ссылку. Затем следует отправить ее своей второй половинке. Далее паре нужно одновременно кликнуть по кнопочке.

В серии «Повесьте диджея» фигурировал схожий интернет-ресурс, применявшийся в качестве уникального голосового помощника. Образовывавшиеся при помощи него пары имели определенное количество времени на отношения, а затем обязаны были расстаться друг с другом. Сервис собирал необходимые ему данные, а после отыскивал для пользователей идеальные вторые половинки.

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