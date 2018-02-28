ASUS представила новый безрамочный флагман ZenFone 5

На барселонской технологической выставке MWC 2018 компанией ASUS был презентован новый смартфон – ZenFone 5, у которого отсутствуют рамки. Судя по всему, он станет новым флагманом производителя.

Новинка оснащена большим дисплеем диагональю 6,2 дюйма, разрешение которого составляет 2264×1080 точек. К тому же экран имеет защитное стекло Gorilla Glass последнего поколения и закругленные края. Как и у многих других флагманских устройств, у ZenFone 5 дисплей занимает практически всю переднюю панель.

Сзади гаджета установлена двойная 12-мегапиксельная камера, а спереди – 8-мегапиксельная. В качестве ОС смартфон использует новейшую версию Android Oreo.