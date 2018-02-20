Астрофотограф заснял электромобиль Tesla Илона Маска в космосе

Роджелио Бернал Андрео, астрофотограф-любитель, смог запечатлеть электрический родстер Tesla, принадлежащий Илону Маску и находящийся в настоящее время в космическом пространстве. Соответствующий видеоролик он опубликовал в сети Интернет.

Снять на видео электромобиль специалисту удалось благодаря расчетам, проделанным на астрономическом калькуляторе «НАСА», и мощному телескопу. Он отмечает, что во время съемки машина находилась на расстоянии более 800 тысяч километров от нашей планеты.

Напоминаем, что Маск запустил свой автомобиль в космос в начале текущего месяца с помощью новой ракеты Falcon. Через два года он достигнет Марса, а затем направится к астероидному поясу.