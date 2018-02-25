Астрофизики предупредили о хакерах из космоса

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Американские астрофизики беспокоятся о том, что инопланетные цивилизации вполне могут осуществить мощную кибератаку, способную вырубить всю вычислительную технику землян. Они отмечают, что современные радиотелескопы способны получать сообщения, в которых может быть спрятана вредоносная программка или угроза.

По словам ученых, простые потоки битов вполне можно расшифровать на листке бумаги, получив тем самым черно-белое изображение из пикселей. Однако если будет получен более сложный код, то без применения компьютерных систем в этом случае обойтись не удастся.

Специалисты советуют осуществлять расшифровку подобных посланий на изолированных компьютерах. Однако даже в этом случае существует риск заражения всей информационной сети планеты, ведь вирусы инопланетян вполне могут передаваться методами, неизвестными землянам.