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Археологи нашли в Египте древний некрополь жрецов

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категория: АРХЕОЛОГИЯ, НАУКА

Сотрудники информационного издания Associated Press сообщили, что на юге от Каира группе археологов удалось найти огромный некрополь, созданный в эпоху Древнего Египта. Этот объект включает в себя 8 гробниц, содержащих в себе почти 40 саркофагов. По словам специалистов, тут хранили чиновников и жрецов, живших в эпоху Птолемеев.

Саркофаги, созданные из камня и древесины, были расположены на глубине почти восемь метров. Исследователи смогли найти более десятка мумий, древнеегипетскую посуду, драгоценности, погребальные статуэтки и другие подобные изделия.

Некрополь начали раскапывать в конце прошлой осени. Археологи отмечают, что их работа далека от завершения – они планируют остаться здесь как минимум на пять лет.

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