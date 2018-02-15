Apple уменьшит размеры «моноброви» в новой версии iPhone X

Взято с Pixabay

Редакция информационного издания MacRumors, сославшись на сообщение сотрудников аналитического агентства Barclays, заявили, что Apple собирается уменьшить вырез в верхней части дисплея в iPhone X нового поколения. Данная модель выйдет уже в этом году.

Специалисты добавили, что поклонники могут не ждать больших доработок в работе опции TrueDepth. Тем самым производитель собирается снизить риски по срыву поставок, как это произошло с нынешним флагманом. Но при этом конструкторы собираются уменьшить габариты новинки, что и позволит им изменить дизайн выреза.

По мнению аналитиков, Apple может выпустить сразу трех «наследников» нынешнего iPhone X, каждый из которых будет оснащен безрамочным дисплеем. У двух из них будет иметься OLED-экран, а у третьего – IPS-матрица. Все они будут оснащены системой для распознавания лиц.