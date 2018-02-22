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ГАДЖЕТЫ

Apple столкнулась с неожиданной угрозой для выпуска новых iPhone и iPad

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категория: ГАДЖЕТЫ
Взято с Pixabay

Руководство Apple сильно обеспокоил резкий рост стоимости кобальта на мировом рынке. В компании считают, что совсем скоро может возникнуть нехватка данного ресурса, который необходим для создания аккумуляторных батарей, используемых в смартфонах и планшетах.

По словам инсайдеров, Apple уже обратилась к нескольким горнодобывающим компаниям с предложением организовать прямые поставки кобальта. Для обеспечения своих мобильных смартфонов аккумуляторами ей каждый год необходимо несколько тысяч тонн этого металла.

Цены на кобальт начали расти из-за увеличения производства электрических автомобилей, в которых тоже используются литий-ионные батареи. Однако если смартфону хватает 8 граммов данного материала, то машине требуется как минимум несколько килограмм.

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