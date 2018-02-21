Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
ГАДЖЕТЫ

Apple может продемонстрировать iPhone SE 2 на выставке WWDC 2018

Дата:
категория: ГАДЖЕТЫ

С момента выхода модели iPhone SE прошло почти два года, поэтому многие эксперты уверены, что Apple выпустит ее новое поколение уже в этом году. Официальная демонстрация новинки, по слухам, состоится на ежегодной выставке WWDC в начале этого лета.

Согласно предварительным данным смартфон получит новый 4,2-дюймовый экран. В плане технических характеристик он будет похож на iPhone 7, к примеру, его оснастят схожей камерой и беспроводной зарядкой. К тому же задняя панель модели окажется выполненной из стекла.

Аналитики тут же начали обсуждать будущую цену iPhone SE 2. В момент выхода первое поколение стоило около 400 долларов, однако «Айфон 7» оценивался в 650 долларов. К тому же во многом новинка будет схожа с более продвинутым iPhone 8. По этой причине специалисты считают, что Apple установит цену на новый гаджет в районе 500-550 долларов.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Samsung планирует выпустить гибрид планшета и смартфона
  2. Инсайдеры раскрыли технические характеристики смартфонов Moto E5
  3. Samsung пообещала избавить мир от смартфонов
  4. Эксперты определили средний срок эксплуатации устройств Apple

Эти новости могут вас заинтересовать

Microsoft намеревается выпустить новый складной планшет Andromeda

Google собирается закрыть проект дополненной реальности Tango в 2018 году

Эксперты раскрыли причины неудачного запуска iPhone X

В России скоро начнутся официальные продажи безрамочных смартфонов Vivo V7 и V7+

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках