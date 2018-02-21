Apple может продемонстрировать iPhone SE 2 на выставке WWDC 2018

С момента выхода модели iPhone SE прошло почти два года, поэтому многие эксперты уверены, что Apple выпустит ее новое поколение уже в этом году. Официальная демонстрация новинки, по слухам, состоится на ежегодной выставке WWDC в начале этого лета.

Согласно предварительным данным смартфон получит новый 4,2-дюймовый экран. В плане технических характеристик он будет похож на iPhone 7, к примеру, его оснастят схожей камерой и беспроводной зарядкой. К тому же задняя панель модели окажется выполненной из стекла.

Аналитики тут же начали обсуждать будущую цену iPhone SE 2. В момент выхода первое поколение стоило около 400 долларов, однако «Айфон 7» оценивался в 650 долларов. К тому же во многом новинка будет схожа с более продвинутым iPhone 8. По этой причине специалисты считают, что Apple установит цену на новый гаджет в районе 500-550 долларов.