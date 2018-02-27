Американцев поразила огневая мощь российского «Терминатора»

Американские военные специалисты смогли по достоинству оценить технические характеристики российской машины «Терминатор», предназначенной для поддержки бронетехники на поле битвы. Соответствующий материал появился в информационном издании The National Interest.

В статье говорится, что вооруженные силы РФ получат двенадцать подобных машин в самое ближайшее время. Они разработаны на основе «Объекта 781», спроектированного еще в эпоху СССР, и имеют новейшее вооружение, позволяющее им эффективно поддерживать танки на полях сражений.

Помимо автоматических пулеметов и пушек, «Терминатор» оснащен современными противотанковыми ракетами. Он может уничтожать танки, бронетранспортеры, другие бронированные авто, а также пехоту и фортификационные постройки.