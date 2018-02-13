Американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золото в дисциплине хаф-пайп на ОИ

Сноубордистке Хлое Ким из США удалось занять 1-е место при участии в дисциплине хаф-пайп на Олимпиаде-2018. В своей лучшей попытке 17-летняя американка набрала более 98 баллов, оставив далеко позади всех остальных соперников.

Серебро получила спортсменка из Китая, набрав 89,75 балла. Замыкает тройку лидеров еще одна жительница США – Ариэль Голд – с 85,95 баллами. Что касается российских спортсменок, то в этой дисциплине они решили не участвовать.

Сноубордисты из США смогли завоевать сразу 3 золотые медали в прошедших недавно дисциплинах. Всего же американская сборная имеет в своей копилке 6 медалей.