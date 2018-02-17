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В ФОКУСЕ

Адмирал США в Конгрессе призвал готовиться к военному столкновению с Китаем

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категория: В ФОКУСЕ

Выступая перед американскими конгрессменами, Гарри Харрис, адмирал, вступивший недавно на должность посла в Австралии, призвал политиков начать активную подготовку к возможному военному столкновению с КНР.

Согласно его заявлениям Китай продолжает увеличивать свою боевую мощь, поэтому в скором времени его армия окажется мощнее американской в тихоокеанском регионе. Он добавил, что Вашингтон игнорирует эту угрозу. Хоть политики и должны сделать все возможное для предотвращения конфликта, однако они обязаны подготовиться к нему.

Ранее китайский посол в Соединенных Штатах Америки сообщил, что дальнейшие нападки на КНР могут привести к негативным последствиям.

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