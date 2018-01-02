Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

Исследователи считают, что человечеству удастся пережить космический апокалипсис

Дата:
категория: КОСМОС
Взято с Pixabay

По мнению многих ученых, человеческая цивилизация не погибнет из-за апокалипсиса, связанного с космосом. Впрочем, без жертв с нашей стороны все же не обойдется. К примеру, нам придется бросить Землю и переселиться на иную планету.

Астрофизики сообщают, что наша звездная система неизбежно погибнет, так как через 5-6 миллиардов лет Солнце начнет постепенно расти в размерах, а ее температура – повышаться. Какое-то время мы сможем жить на Марсе, однако затем и он станет непригодным для проживания.

Затем нам придется перебраться на спутники Сатурна – Титан и Энцеладу, поверхность которых покрыта толстым слоем льда. С повышением температуры они превратятся в миры-океаны. Однако, рано или поздно, нам все равно предстоит покинуть Солнечную систему. Ученые надеются, что к тому времени мы уже научимся преодолевать значительные расстояния в космосе и сможем долететь до какой-нибудь отдаленной экзопланеты.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян
  2. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника
  3. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  4. Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Эти новости могут вас заинтересовать

Как выглядит Земля с Марса: поразительно четкие фотографии MRO

Гигантскую комету Туттля земляне увидят в апреле невооруженным глазом

Билет в космос для россиян будет стоить $250 тысяч

На снимках Марса уфологами был обнаружен гигантский паук

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках