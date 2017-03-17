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ТЕХНОЛОГИИ

Samsung Galaxy S8 получит высокоскоростную камеру вместо сдвоенной

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Новый смартфон Samsung Galaxy S8 получит высокоскоростную камеру вместо сдвоенной. Разработчики сообщают, что камера сможет снимать до 1000 кадров в секунду, девайс сможет конкурировать с другими флагманами этого года.

Samsung Galaxy S8 оснастят двумя камерами, 12-мегапиксельной основной и фронтальной камерой на 8 Мп, оснащенной сканером радужной оболочки глаза. Официально смартфон покажут 29 марта.

В Сети появилась информация, что компания Samsung уже предоставила девайс некоторым дилерам в Европе. Задолго до презентации флагмана были опубликованы цены на него.

Предположительно, новый Samsung Galaxy S8 обойдется покупателям в 850 долларов, Samsung Galaxy S8 Plus можно будет приобрести за 950 долларов.

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