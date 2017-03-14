NASA показало «гнездо» самых редких звезд

Сотрудники NASA представили миру фотоснимки звездного скопления под именованием Westerlund 1, которое располагается от Голубой планеты на дистанции в 15 тыс. световых лет.

Кластер включает в себя звезды-гиганты – подобные объекты очень редко можно обнаружить во Млечном Пути. Ученые получили снимок благодаря телескопу «Hubble». Известно, что исследование Westerlund 1 проходило в период с 2002 по 2005 год. Астрономы провели множество спектрографических изучений, которые позволили установить спектральный вид звездных тел, а также выполнить измерения температурных показателей поверхности.

Исследователи обнаружили, что в состав кластера входят звездные супергиганты. Один из таких объектов – Westerlund 1-26 – в более чем 1400 раз превышает Солнце. Окружность этой красной звезды можно соотнести с окружностью орбиты газового гиганта – Юпитера.

По космическим измерениям данное скопление довольно юное, его возраст достигает трех млн лет. Звездные тела, которые входят в состав кластера появились в тот же период времени, при этом у них практически одинаковый состав.