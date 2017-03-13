Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
ТЕХНОЛОГИИ

Компания HP анонсировала выход моноблоков и десктопов из серии Elite

Дата:
категория: ТЕХНОЛОГИИ

Компания HP анонсировала выход своих новых моноблоков и десктопов из серии Elite. Разработчики обещают, что улучшили свою продукцию, повысили ее производительность и уровень безопасности.

Среди анонсированных девайсов были представлены EliteOne 800 G3 AllinOne, который обеспечивает высокое качество изображения для проведения больших онлайнконференций, HP EliteDesk 800 G3 Towerмощный десктоп с массой возможностей, HP EliteDesk 800 G3 Desktop MiniПК с новым компактным дизайном и HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini 65Wминидесктоп с компактными габаритами и высокой производительностью.

Один из руководителей компании HP Бенуа Боннафи рассказал, что в разработках инженеры хотели по максимуму удовлетворить потребности современных компаний. Десктопы и моноблоки обладают выскоим уровнем безопасности данных, и при этом хорошо вписываются в офисный интерьер.

Линейка Elite сочетает в себе не только качество, но и доступные цены, в России она выйдет в продажу в конце текущего месяца.

Теги:

Новости по теме:

  1. Робот из США установил новый скоростной рекорд по сборке кубика Рубика
  2. Илон Маск продемонстрировал на видео электробус для своих тоннелей
  3. Появилось видео испытаний самолета с самым большим размахом крыльев в мире
  4. «Калашников» запустит массовое производство нового пистолета Лебедева

Эти новости могут вас заинтересовать

BMW представит первый водородный автомобиль к 2030 году

iPhone 8 поменяет представление о смартфонах

Компания Hyundai готовится к выпуску электромобиля EV

В России будет заблокирован Samsung Galaxy Note 7

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках