Компания HP анонсировала выход моноблоков и десктопов из серии Elite

Компания HP анонсировала выход своих новых моноблоков и десктопов из серии Elite. Разработчики обещают, что улучшили свою продукцию, повысили ее производительность и уровень безопасности.

Среди анонсированных девайсов были представлены EliteOne 800 G3 All—in—One, который обеспечивает высокое качество изображения для проведения больших онлайн—конференций, HP EliteDesk 800 G3 Tower —мощный десктоп с массой возможностей, HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini — ПК с новым компактным дизайном и HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini 65W— мини—десктоп с компактными габаритами и высокой производительностью.

Один из руководителей компании HP Бенуа Боннафи рассказал, что в разработках инженеры хотели по максимуму удовлетворить потребности современных компаний. Десктопы и моноблоки обладают выскоим уровнем безопасности данных, и при этом хорошо вписываются в офисный интерьер.

Линейка Elite сочетает в себе не только качество, но и доступные цены, в России она выйдет в продажу в конце текущего месяца.