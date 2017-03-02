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ТЕХНОЛОГИИ

Компания «Fujitsu» разрешила сотрудникам работать удаленно

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Все 35 тысяч сотрудников крупной IT-компании могут перейти на удаленную работу с 21 апреля по собственному желанию. Работать на расстоянии от офиса смогут даже сотрудники отдела маркетинга, системные администраторы и инженеры.

Правительство Японии призывает крупные компании максимально оптимизировать работу своих граждан. И этот шаг является составляющей правительственной программы.

Компания «Fujitsu» в течение двух лет тестировала проект перехода сотрудников на удаленный график работы. В нем участвовали 1400 сотрудников. В результате эксперимента были созданы уникальные информационные решения, позволяющие сотрудникам делать свою работу независимо от места, в котором они находятся. Разработчики новых технологий объявили о готовности поделиться информационными решениями компании с другими предприятиями, желающими внедрить «удаленку».

В ходе эксперимента удалось достичь высоких показателей эффективности работы сотрудников. Скользящий график позволяет работникам специалистам разных сфер самостоятельно распределять собственное время и находить способы выполнять свои обязанности, когда семейные и другие обстоятельства не позволяют посещать офис.

 

 

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