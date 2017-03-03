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ЗДОРОВЬЕ

Два ребенка в семье продлевают продолжительность жизни родителей

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категория: ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, НАУКА

Британские и норвежские исследователи сообщают о том, что наличие у семейной пары двоих детей оказывает благотворное влияние на здоровье и срок длительности жизни родителей. Эксперты приняли решение провести социологическое тестирование для того, чтобы подтвердить свои предположения.

Социологический опрос экспертов предполагал получение информации о числе детей у семейных пар, а также об их воздействии на жизнь родителей. В проекте приняло участие свыше одного миллиона человек, в основном в возрасте от 30 лет.

Результаты опроса дают понять, что появление хотя бы одного малыша у пары уменьшает риск возникновения раковых опухолей, болезней сердца и алкогольной зависимости. Таким образом, специалисты полагают, что рождение второго ребенка скажется на семейном благополучии еще значительнее.

Результаты показывают, что вероятность появления болезней повышается у тех пар, которые родили одного или же трех младенцев. Ученые предполагают, что если в семье будет свыше трех детей, то в таком случае дети будут подвержены риску недостаточного внимания со стороны своих родителей.

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