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ЗДОРОВЬЕ

Ученые обнаружили опасные свойства витамина С

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категория: ЗДОРОВЬЕ, МЕДИЦИНА, МИР ЛЮДЕЙ

Бесконтрольный прием витамина С может привести к серьезным нарушениям почек, вплоть до образования камней. Об этом заявили ученые из Каролинского университета Швеции.

Витамины нельзя принимать для профилактики, уверены специалисты. Особенно это касается витамина С. Масштабное исследование шведских ученых показало, что люди, которые часто принимают аскорбиновую кислоту без рекомендации врачей, страдают патологиями почек.

Исследование включало наблюдение за 23 тысячами мужчин в течение 11 лет. Более 400 участникам за это время поставили диагноз «нефролитиаз» (почечнокаменная болезнь). Все эти пациенты часто принимали витамин С для профилактики вирусных и других заболеваний. При этом они не имели прямых показаний для приема витамина.

Ученые нашли прямую взаимосвязь между бесконтрольным приемом аскорбиновой кислоты и заболеваниями почек. Риск образования камней в почках возрастает вдвое у людей, которые ежедневно принимают «аскорбинку» для профилактики.

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