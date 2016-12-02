Куда исчезла Атлантида

История человечества хранит множество тайн, в числе которых находятся древние цивилизации, когда-либо существовавшие и оставившие нам в наследство мифы, легенды, загадки. Над ними до сих пор ломают головы ученые всего мира, пытаясь понять, где факт, а где вымысел.

Между тем в распоряжении современных исследователей имеется немало свидетельств того, что в далеком прошлом на Земле уже существовали высокоразвитые цивилизации. Тому подтверждением служат древние летописи и сказания, археологические раскопки во многих уголках нашей планеты. Самой, пожалуй, загадочной предстает перед нами древняя цивилизация, именуемая Атлантидой, Землей атлантов.

Первое упоминание о ней можно встретить в работах Платона, древнегреческого философа. Ценность его сочинений, таких как «Тимей» и «Критий», заключена в том, что они дошли до потомков в полном объеме, в отличие от работ других древних философов и мыслителей.

Содержание этих сочинений позволило ряду историков признать Атлантиду плодом фантазии Платона. Однако современные исследования, основанные на исторических свидетельствах, взятых из древних источников, говорят об общности обычаев, религии, существовавших когда-то в Атлантиде, с обычаями и религиями других регионов-соседей. Все это просматривается в сочинениях Платона. Приведенные в них свидетельства полностью подтверждаются историческими данными и археологическими раскопками.

Что из себя представляла Атлантида

Атлантида являла собой остров по территории больше Азии (Малой Азии) и Ливии вместе взятых. Поверхность острова от берегов и до его середины представляла из себя равнину. Земля на ней была на ней очень плодородной и пышной. В самой середине острова стояла небольшая гора. По преданию, с этой горы сошел первый из рода правителей Атлантиды.

На острове было почти все, что требовалось человеку: множество видов камня, различных минералов, включая и горную медь орихалк. Ценность последней уступала разве что золоту. Густые леса покрывали остров, что давало нужный строительный материал. На равнине водилось множество диких и домашних животных, и даже слоны паслись здесь же. Корма хватало на всех.

Пользуясь столь благодатными дарами земли, жители Атлантиды построили дворцы и святилища. Через трижды опоясывавшие столицу водные кольца были построены мосты. Кроме этого был построен мост, соединивший царский дворец с морем, а также прорыт судоходный канал длиной 60 миль, на котором была сооружена гавань. Царский дворец стоял посреди этого острова.

Как выглядела обитель царей Атлантиды

В центре острова находился храм Посейдона, который внутри был покрыт золотом, а снаружи – серебром. Потолок был выложен слоновой костью, он также был покрыт золотом и серебром. Стены же и полы были покрыты горной медью.

Внутри храма выстроились статуи из чистого золота, в том числе и статуя Посейдона на колеснице. В колесницу были впряжены шесть златокрылых коней. Здесь же находились и сто нереид, сидящих на дельфинах. Жертвенный алтарь храма соответствовал всему этому богатству.

В разных частях столицы были выстроены святилища различных богов. Посередине царского острова находился ипподром с помещениями для царственных особ и стражников, причем стражники находились ближе к царскому дворцу.

Государственное устройство Атлантиды

Вся Атлантида была разбита на десять округов, каждым из них управлял монарх, который имел свое войско. По закону Атлантиды каждый царь при необходимости обязан был выделить 10 двуконных колесниц с экипажем из трех воинов, 10 тяжелых пехотинцев, а также пращников, камнеметателей и моряков (флот Атлантиды насчитывал 20 тысяч судов).

Дипломатические отношения между окружными царями строились на предписаниях первых царей Аталантиды, которые были выгравированы на колонне, стоявшей в храме Посейдона.

Один раз в 6 лет цари собирались в храме для разрешения насущных вопросов, спорных ситуаций и наказания провинившихся. Судебное разбирательство обязательно сопровождалось жертвоприношением Посейдону десяти быков. Интересно, что убийство быков происходило без металлического оружия.

Принятые решения записывались на табличке из золота, которая оставлялась потомкам.

Воевать между собой царям было запрещено.

Почему ушла под воду Атлантида

Согласно сочинениям Платона, всему виной стало извращение общества Атлантиды.

В течение многих веков атланты соблюдали все древние законы, чтили богов, то есть своих предков. Во всем царила умеренность, их поведением правило благоразумие.

Но со временем жизнь в изобилии извратила их. Тщеславие возобладало в их поступках. Сила стала для правителей опорой в решении всех вопросов.

И тогда бог всех богов Зевс решил «встряхнуть» атлантов, дабы умерить их чрезмерное честолюбие, пустив под воду их остров.

Так гласит платоновское предание.

Страшная участь легендарной Атлантиды, ее исчезновение в морских водах остаются до сего времени предметом дискуссий и поисков.

Решение загадки древней цивилизации осложнено тем, что древнегреческий философ не обозначил в своих работах ее местонахождение. В результате район поиска Земли атлантов оказался довольно большим. Подводным исследованиям подверглись глубины Атлантического океана, Средиземного моря и даже Антарктиды. Увы, результатов пока никаких.

Тем временем французский геолог Пьер Термье считает, что накопленные новые свидетельства геологии Атлантического региона сопутствуют теории существования континента между Америкой и Европой. Это доказано наукой. Остается лишь спорным вопрос о периоде расцвета этого континента с точки зрения геологической истории планеты.

В пользу существования древней цивилизации атлантов и возможной причины ее ухода под воду говорит тот факт, что как раз дно Атлантического океана является самым нестабильным участком земной коры. Его восточная часть представляет собой огромную вулканическую зону. Западная же его часть до сих пор находится в движении.

Все это в какой-то степени объясняет причину безуспешных поисков Атлантиды. Последнее слово в этой загадке, пожалуй, будет за океанографами, этнографами и антропологами.



Автор статьи: Сергей Оркуш