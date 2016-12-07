Китайцы использовали «мельницу» в ледниковый период

На севере Китая у реки Хуанхэ ученые обнаружили шлифованные камни, которые использовались в качестве «мельницы» для измельчения семян растений. Возраст этих инструментов – 23 тысячи лет.

Ученые связывают появление земледельческих культур с глобальными климатическими изменениями. Технология дробления была незамысловатой и использовалась многими народами мира. В качестве инструментов служили специально отшлифованные камни.

Материальные свидетельства дробления семян и клубней с помощью камня находились в слоях, датирующихся 10-12 тысяч лет назад.

По мнению специалистов, обнаруженные в Китае «мельницы», использовавшейся в ледниковый период, свидетельствуют о повсеместной адаптации людей к климатическим изменениям на планете.

Анализ сохранившихся на камне частиц растений показал, что для употребления в пищу люди использовали травы, бобовые, семена проса. Просо заняло лидирующие позиции среди сельскохозяйственных культур древней цивилизации Китая.