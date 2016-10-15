Миссия «ЭкзоМарс» должна обнаружить «дыхание жизни», утверждают ученые

Совсем немного времени осталось до того момента, когда российско-европейская миссия «ЭкзоМарс» достигнет орбиты Красной планеты. Отстыковка посадочного исследовательского модуля произойдет 19 октября. Он будет занят поиском газа метана, прозванного «дыханием жизни».

Чего ожидают от миссии ученые, рассказал сотрудник Вашингтонского университета Владимир Краснопольский. Главной целью миссии «Экзо Марс» является поиск биологических форм жизни. Возможно, в данный период времени планета не пригодна для жизни, но есть огромная доля вероятности, что в далеком прошлом Марс был населен примитивными формами жизни.

Оказывается, доказать наличие жизни на планете довольно просто, пусть даже если эти биологические формы давно вымерли. Необходимо более подробно изучить атмосферу Марса. Более ранние исследования планеты показали наличие газа метана, спутника жизни.

Если на планете есть метан, то почему отсутствует серный газ, который должен выделяться одновременно во время геологической активности? Возможно, появлению метана на планете поспособствовало присутствие жизни? Владимир утверждает, что скоро ученым получится разгадать марсианскую загадку под названием «дыхание жизни».