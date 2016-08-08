Ученые установили положительную связь между видеоиграми и академической успеваемостью

Дети, которые играют в видеоигры, чаще академически успешны, особенно в математике и чтении. В исследовании приняло участие 12 тысяч австралийских школьников.

Оказалось, что ученики, которые играли в видеоигры почти каждый день, набирали примерно на 15 баллов больше по математике и на 17 по чтению по сравнению со средним уровнем. Однако методология исследования не может доказать, что именно видеоигры стали причиной улучшения.

Альберто Поссо из Королевского Мельбурнского технологического института проанализировал данные учащихся средних школ по всей Австралии. Он объясняет результаты исследования тем, что когда ребенок играет в видеоигры, он решает головоломки, чтобы перейти к следующему уровню. Для прохождения игры часто необходимо применить знания по математике, чтению и другим наукам.

Причинно-следственная связь между играми и академической успеваемостью непонятна. Это может быть вызвано тем, что именно одаренные дети играют в игры. Или тем, что более успешные и организованные ученики выполняют задания более эффективно и находят свободное время для игр.

Также Поссо посмотрел на корреляцию между использованием социальных медиа и оценками по международному тесту академической успеваемости PISA. Он пришел к выводу, что пользователи сайтов Facebook и Twitter набирают в среднем на 4% более низкий балл. 78% подростков сказали, что они пользуются социальными сетями каждый день.

Исследователи обнаружили связь между частым использованием соцсетей и ухудшением концентрации внимания, а следовательно, ухудшением успеваемости. Но доказательства этого положения не слишком убедительны.

Другое исследование было проведено в Колумбийском университете. В результате оказалось, что дети от 6 до 11 лет, которые часто играют в видеоигры, имеют более высокий интеллект и общую школьную компетенцию.